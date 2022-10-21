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2 часа назад

Анастасия Решетова проводит время с бывшим Рианны в одном из шикарнейших отелей Дубая

Российская модель Анастасия Решетова начала встречаться с бывшим бойфрендом певицы Рианны, арабским шейхом Хасаном Джамилем. Пара отдыхает в одном из самых дорогих отелей Дубая.

Решетова проводит время с бывшим Рианны в одном из лучших отелей Дубая
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

До этого девушка опубликовала в соцсетях эмоциональный пост, в котором высказалась за свободное право носить хиджаб. Не исключено, что на Решетову повлияло общение с шейхом.Возлюбленные недавно заехали в шикарный отель Дубая. Для этого администрация подготовила паре лучший номер, из которого ранее выселили российского олигарха. Проживание в таком месте стоит около 1 миллиона рублей за сутки.

Также стало известно, что Решетова приняла ислам. Модель чтит религиозные традиции и соблюдает Рамадан.

Звёзды,Анастасия Решетова,Рианна,
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