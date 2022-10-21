Решетова проводит время с бывшим Рианны в одном из лучших отелей Дубая

До этого девушка опубликовала в соцсетях эмоциональный пост, в котором высказалась за свободное право носить хиджаб. Не исключено, что на Решетову повлияло общение с шейхом.Возлюбленные недавно заехали в шикарный отель Дубая. Для этого администрация подготовила паре лучший номер, из которого ранее выселили российского олигарха. Проживание в таком месте стоит около 1 миллиона рублей за сутки.