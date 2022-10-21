Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
2 часа назад

Бритни Спирс снова собирается родить

Inc-News

Несколько месяцев назад у 40-летней певицы случился выкидыш.

Бритни Спирс снова собирается родить
Фото: Inc-NewsInc-News

Бритни Спирс продолжает «боевые действия» со своими родственниками, однако в ее личной жизни все более-менее адекватно.

Ее недолгий пока брак с Сэмом Асгари омрачила лишь недавняя трагедия – весной у беременной Спирс случился выкидыш.

Но пережив этот очень непростой в совместной жизни момент, супруги от своего желания стать родителями не отказались.

«Спасибо всем, кто переживал вместе с нами наше горе. Но мы снова на верном пути, и в ближайшее время планируем новую беременность. Быть матерью – это так здорово», - рассказала Бритни, уже мать двоих сыновей-подростков. Правда, в этой истории у знаменитости быть хорошей мамой явно не получается.

Звёзды,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители