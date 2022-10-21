Бритни Спирс снова собирается родить

Но пережив этот очень непростой в совместной жизни момент, супруги от своего желания стать родителями не отказались.

«Спасибо всем, кто переживал вместе с нами наше горе. Но мы снова на верном пути, и в ближайшее время планируем новую беременность. Быть матерью – это так здорово», - рассказала Бритни, уже мать двоих сыновей-подростков. Правда, в этой истории у знаменитости быть хорошей мамой явно не получается.