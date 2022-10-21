Поклонники обвинили Анну Asti в однотипности после нового релиза

Певица Анна Asti в ночь на 21 октября выпустила новый трек под названием «Ночью на кухне». До этого в Сети появился тизер композиции, который далеко не всем фанатам пришелся по нраву.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Некоторые поклонники заявили, что творчество певицы стало слишком однотипным. По их мнению, все песни Анны Asti сводятся к теме «сильной и независимой женщины, которая страдает от одиночества, но не опускает голову».