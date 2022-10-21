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3 часа назад

Поклонники обвинили Анну Asti в однотипности после нового релиза

Слово и Дело

Певица Анна Asti в ночь на 21 октября выпустила новый трек под названием «Ночью на кухне». До этого в Сети появился тизер композиции, который далеко не всем фанатам пришелся по нраву.

Поклонники обвинили Анну Asti в однотипности после нового релиза
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Некоторые поклонники заявили, что творчество певицы стало слишком однотипным. По их мнению, все песни Анны Asti сводятся к теме «сильной и независимой женщины, которая страдает от одиночества, но не опускает голову».

Однако такое мнение разделили далеко не все поклонники творчества певицы. Многие отметили талант артистки и пророчили треку «Ночью на кухне» первые места в музыкальных чартах.

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