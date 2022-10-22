Елена Борщева рассказала, как сорвала спину

Звезда КВН и комедийного шоу «Comedy Woman» Елена Борщева рассказала о серьезной травме спины, сообщил «Московский комсомолец».
Знаменитость на одном из светских мероприятий призналась, что уже несколько месяцев испытывает сильный дискомфорт из-за травмы, которая была получена летом во время путешествия с дочерью в горах.
«Лет пять мы путешествовали со старшей дочкой, но буквально недавно, когда были в горах на Кавказе, у меня вдруг начались проблемы со спиной», - отметила Елена.
Борщева добавила, что на протяжении четырех месяцев лечит спину у остеопата. У нее воспалились нервные корешки. В настоящее время болей артистка не чувствует, но испытывает дискомфорт.
«В целом, намного лучше. Но есть ограничения: нельзя заниматься скандинавской ходьбой, поднимать тяжелое и после приема специалиста – никакой интимной близости», - поведала Елена.