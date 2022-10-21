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2 часа назад

42-летняя солистка «Блестящих» снялась в купальнике после визита к хирургу

Мослента

В купальнике снялась после визита к пластическому хирургу 42-летняя солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова. Ролик она выложила в ответ на комплимент подписчика в соцсетях.

Солистка «Блестящих» снялась в купальнике после визита к хирургу
Фото: МослентаМослента

«Сегодня была у доктора. Есть предположения, что я задумала?» — обратилась артистка к фолловерам в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Вы такая красотка! Даже не знаю», — написал Новиковой один из подписчиков. «Спасибо! Так приятно!» — ответила артистка и опубликовала видео, в котором снимает шорты, остается в одном купальнике и, танцуя, прогуливается по загородному участку.

Другой фолловер предположил, что Новикова планирует увеличить грудь. «Зачем мне? Вроде с размерчиком всегда был полный порядок», — ответила ему звезда. В качестве доказательства она выложила фото в бикини.

Ранее подробности о сделанной пластической операции раскрыла популярная теле- и радиоведущая Алла Довлатова. По ее словам, врач не «натянул» ей лицо, а «просто снял десяток лет, как по волшебству».

Звёзды,Ксения Новикова,Алла Довлатова,
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