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3 часа назад

Выяснилось, за сколько в США продали бывший дом Брэда Питта

Lenta.ru

Подруга скандальной телеведущей Эллен Дедженерес Виктория Джексон и ее муж продали бывший дом актера Брэда Питта в США за десятки миллионов долларов. Об этом сообщает Dirt.

Выяснилось, за сколько в США продали бывший дом Брэда Питта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Особняк расположен в Малибу в одном из самых роскошных районов города — Encinal Bluffs. В 2011 году, прежде чем продать его Джексон за 13 миллионов долларов, в нем около полугода проживала сама Дедженерес. Брэд Питт и Анджелина Джоли владели им в 2000-е годы. Покупателями стали предприниматели Йенс и Эмма Греде. Супруг является соучредителем линии корректирующего белья от Ким Кардашьян, а его жена — генеральным директором и соучредителем бренда одежды от Хлои Кардашьян.

Сумма сделки, которая проводилась вне рынка, составила 45 миллионов долларов (около 2,7 миллиарда рублей). В доме 1962 года постройки есть четыре спальни и столько же ванных комнат. Он расположен на вершине холма и имеет необычную угловатую форму. Площадь особняка составляет 379,7 квадратных метра. В последние два года бывшие владельцы сделали в нем ремонт, однако об интерьере практически ничего неизвестно.

На участке размером в 0,5 гектара расположены бассейн, теннисный корт и крытая парковка, предназначенная для трех автомобилей. По собственной лестнице новые хозяева смогут спуститься к песчаному пляжу.

В сентябре стало известно, что Ким Кардашьян купила дом в Малибу в районе Encinal Bluffs. Особняк в средиземноморском стиле расположен на берегу океана, стоимость сделки составила 70,4 миллиона долларов.

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