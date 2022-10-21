Выяснилось, за сколько в США продали бывший дом Брэда Питта

Подруга скандальной телеведущей Эллен Дедженерес Виктория Джексон и ее муж продали бывший дом актера Брэда Питта в США за десятки миллионов долларов. Об этом сообщает Dirt.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Особняк расположен в Малибу в одном из самых роскошных районов города — Encinal Bluffs. В 2011 году, прежде чем продать его Джексон за 13 миллионов долларов, в нем около полугода проживала сама Дедженерес. Брэд Питт и Анджелина Джоли владели им в 2000-е годы. Покупателями стали предприниматели Йенс и Эмма Греде. Супруг является соучредителем линии корректирующего белья от Ким Кардашьян, а его жена — генеральным директором и соучредителем бренда одежды от Хлои Кардашьян.

Сумма сделки, которая проводилась вне рынка, составила 45 миллионов долларов (около 2,7 миллиарда рублей). В доме 1962 года постройки есть четыре спальни и столько же ванных комнат. Он расположен на вершине холма и имеет необычную угловатую форму. Площадь особняка составляет 379,7 квадратных метра. В последние два года бывшие владельцы сделали в нем ремонт, однако об интерьере практически ничего неизвестно.

На участке размером в 0,5 гектара расположены бассейн, теннисный корт и крытая парковка, предназначенная для трех автомобилей. По собственной лестнице новые хозяева смогут спуститься к песчаному пляжу.