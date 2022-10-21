Волочкова назвала истинную причину своего увольнения из Большого

«Я рассталась с влиятельным богатым человеком. А в его жизнь я уже пришла как прима-балерина Большого и Английского национального балета. Этот мужчина решил мне отомстить и дернуть за самые сокровенные ниточки», — высказалась артистка. По словам Волочковой, руководство театра принуждало балерин к интиму с олигархами, увольняя тех, кто отказывался.