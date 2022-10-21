Волочкова назвала истинную причину своего увольнения из Большого

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Prozvezd.info раскрыла некоторые детали своего ухода из Большого театра, с которым судится до сих пор.
«Я рассталась с влиятельным богатым человеком. А в его жизнь я уже пришла как прима-балерина Большого и Английского национального балета. Этот мужчина решил мне отомстить и дернуть за самые сокровенные ниточки», — высказалась артистка. По словам Волочковой, руководство театра принуждало балерин к интиму с олигархами, увольняя тех, кто отказывался.
Балерина утверждает, что из-за увольнения из Большого театра у нее возникли проблемы с выходом на пенсию. «У меня сейчас огромный судебный процесс с этой структурой из-за невыплаты мне моей зарплаты и гонораров, начиная с 1998 года, и моего исчезнувшего пятилетнего стажа», — объяснила она.