Рози Хантингтон-Уайтли пришла на открытие своего магазина косметики

Рози Хантингтон-Уайтли появилась на вечере, посвященном открытию магазина ее косметического бренда Rose Inc в Ковент-Гардене. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Для мероприятия 35-летняя модель выбрала обтягивающее платье молочного цвета с V-образным вырезом и открытой спиной. Дополнили образ черные остроносые туфли на высоком каблуке и многочисленные золотые украшения.

В течение вечера Рози Хантингтон-Уайтли сменила платье на другое — черное платье-мини с прозрачной частью юбки и длинными рукавами.

На открытии магазина Rose Inc присутствовали генеральный директор и президент Rose Inc Кэролайн Хэдфилд, а также влиятельные люди в сфере красоты и моды.

Помимо развития бизнеса модель воспитывает двоих детей от актера Джейсона Стейтема, выходит на подиум и позирует в рекламных кампаниях.