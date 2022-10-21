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1 час назад

Рози Хантингтон-Уайтли пришла на открытие своего магазина косметики в центре Лондона

Газета.Ru

Рози Хантингтон-Уайтли появилась на вечере, посвященном открытию магазина ее косметического бренда Rose Inc в Ковент-Гардене. Об этом пишет Daily Mail.

Рози Хантингтон-Уайтли пришла на открытие своего магазина косметики
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для мероприятия 35-летняя модель выбрала обтягивающее платье молочного цвета с V-образным вырезом и открытой спиной. Дополнили образ черные остроносые туфли на высоком каблуке и многочисленные золотые украшения.

В течение вечера Рози Хантингтон-Уайтли сменила платье на другое — черное платье-мини с прозрачной частью юбки и длинными рукавами.

На открытии магазина Rose Inc присутствовали генеральный директор и президент Rose Inc Кэролайн Хэдфилд, а также влиятельные люди в сфере красоты и моды.

Помимо развития бизнеса модель воспитывает двоих детей от актера Джейсона Стейтема, выходит на подиум и позирует в рекламных кампаниях.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что модный дом Hermès перекрыл три квартала в Нью-Йорке для своей вечеринки.

Звёзды,Рози Хантингтон-уайтли,
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