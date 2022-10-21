Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
40 минут назад

Лолита Милявская объяснила, почему ее браки оказались бестолковыми

runews24.ru

Лолита Милявская охарактеризовала свои браки, как бестолковые, потому что всегда выбирала карьеру, а не мужчину

Лолита объяснила, почему ее браки оказались бестолковыми
Фото: runews24.rurunews24.ru

Однако назвала свою жизнь более чем удачную.

Лолита Милявская стала ведущей третьего сезона шоу на НТВ «Суперстар! Возвращение». Своими мыслями по творческому проекту она поделилась с изданием Aif, где также затронула свою частную жизнь.

В частности, она поразмышляла на тему отношения творческого человека к семье, заявив, что абсолютная счастливая семейная жизнь — не для артистов. В качестве примера она привела свою личную жизнь, которую люди, далекие от творческих профессий, считают неудачной.

Связано это с тем, что за спиной Лолиты «много бестолковых браков, разводов, романов». Знаменитость же уточнила, что она и до сих пор «продолжает в том же духе».

Вместе с тем звезда поспешила внести ясность и решительно сказала, что считает свою жизнь удачной. Просто она всегда выбирала карьеру, а не мужчину.

«Все мои мужья и немужья могут подтвердить, что, если на чаше весов будет мужчина или работа, я выберу работу», — делится певица.

Также Милявская поспешила обрадовать своих поклонников, подтвердив информацию о том, что находится в отношениях с мужчиной.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители