Лолита объяснила, почему ее браки оказались бестолковыми

Лолита Милявская охарактеризовала свои браки, как бестолковые, потому что всегда выбирала карьеру, а не мужчину

Фото: runews24.ru runews24.ru

Однако назвала свою жизнь более чем удачную.

Лолита Милявская стала ведущей третьего сезона шоу на НТВ «Суперстар! Возвращение». Своими мыслями по творческому проекту она поделилась с изданием Aif, где также затронула свою частную жизнь.

В частности, она поразмышляла на тему отношения творческого человека к семье, заявив, что абсолютная счастливая семейная жизнь — не для артистов. В качестве примера она привела свою личную жизнь, которую люди, далекие от творческих профессий, считают неудачной.

Связано это с тем, что за спиной Лолиты «много бестолковых браков, разводов, романов». Знаменитость же уточнила, что она и до сих пор «продолжает в том же духе».

Вместе с тем звезда поспешила внести ясность и решительно сказала, что считает свою жизнь удачной. Просто она всегда выбирала карьеру, а не мужчину.

«Все мои мужья и немужья могут подтвердить, что, если на чаше весов будет мужчина или работа, я выберу работу», — делится певица.