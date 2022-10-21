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1 час назад

Простой диджей из Бруклина отбил Эмили Ратаковски у Брэда Питта

Inc-News

Сердце красавицы завоевал никому не известный американец.

Простой диджей из Бруклина отбил Ратаковски у Питта
Фото: Inc-NewsInc-News

Знаменитая актриса и модель Эмили Ратаковски призналась, что больше не одинока. И любимец миллионов Брэд Питт в этой истории любви оказался третьим лишним.

Его предполагаемый роман с Ратаковски после ее объявления о разводе с мужем-изменщиком в течение нескольких недель был на слуху.

Но недавно модель заметили целующейся с неким незнакомцем, личность которого папарацци быстро выяснили.

Счастливчиком оказался уроженец Нью-Йорка Орасио Риспо, работавший диджеем в Бруклине.

И если даже после того поцелуя многим могло показаться, что это просто случайный порыв эмоций, то накануне сама Ратаковски призналась: «Могу признаться всему этому миру, что я больше не одинока и я снова счастлива». Вторую половинку этого счастья, похоже, зовут Орасио – но никак не Брэд.

Звёзды,Брэд Питт,
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