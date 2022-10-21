Как живет внучка Элвиса Пресли Райли Кио

Райли Кио появилась на свет 29 мая 1989 года в семье Лизы Марии Пресли и музыканта Дэнни Кио. С самого первого дня к девочке было приковано внимание публики и журналистов, ведь ее дедом был знаменитый Элвис Пресли. Однако Райли никогда не кичилась родством со звездой, а родители всячески старались оградить дочь от назойливого внимания прессы. Историю внучки короля рок-н-рола читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Хороший доктор" Кадр из фильма "Хороший доктор"

Детство Райли было ярким и счастливым. Несмотря на то, что родители девочки развелись, когда ей было всего шесть лет, оба продолжали дарить ей любовь и внимание. Обожал падчерицу и Майкл Джексон, за которого мама Райли вышла замуж. Звезду девушка и по сей день считает прекрасным человеком и печалится из-за лживых слухов об отчиме.

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В детстве Райли отдали в музыкальную школу, но, увы, музыкальный талант не передался ей по наследству: обнаружилось, что у девочки совершенно нет слуха. В итоге она лишь освоила игру на фортепиано. А вот в секцию гимнастики ходила с удовольствием.

При том, что, по признанию самой Райли, будучи подростком не слишком умела находить общий язык со сверстниками, она уже тогда пробовала себя в роли режиссера. Собирала друзей и пыталась снимать кино. А после того, как увидела фильм «Мулен Руж», оставила мечту оставаться за кадром и загорелась желанием стать актрисой.

Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"

В старших классах Райли не училась: бросила школу и начала выходить на подиум в качестве модели. Карьера складывалась весьма удачно. Фотографии Райли появлялись на страницах модных журналов, она участвовала в показах. А в возрасте 20 лет состоялся ее дебют в кино. Девушка сыграла певицу Мари Карри в фильме «Беглецы».

Свою первую роль Райли получила по протекции и никогда этого не скрывала. После весьма успешного дебюта девушке начали поступать предложения от режиссеров. Она много снималась, но через некоторое время наступил период простоя. Но Райли не опустила руки и продолжала пытаться развиваться в профессии. Она много занималась, совершенствуя свои актерские навыки и это принесло свои плоды.

Упорство и желание стать известной не из-за родства со знаменитостями, а благодаря собственному таланту, помогли Райли покорить-таки мир кинематографа. Ей снова стали предлагать роли. Появление на экране в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Девушка по вызову» и «Дом, который построил Джек» принесли Райли Кио мировую славу.