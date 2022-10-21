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2 часа назад

Как Кейт Миддлтон удается весь день ходить на каблуках

РИА "ФедералПресс"

Кейт Миддлтон стойко переносит все встречи и мероприятия в обуви на высоком каблуке. Эксперты считают, что дело в маленькой уловке, позволяющей снять напряжение с ног.

Как Кейт Миддлтон удается весь день ходить на каблуках
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Жена принца Уильяма заслужила репутацию иконы стиля благодаря тому, что всегда выглядит изысканно, выходя в свет. Кейт удается соблюдать требования протокола, не нарушая королевские модные правила, но и не жертвуя собственным комфортом», – пишет Marie Claire.

Всем поклонникам британской королевской семьи известно, что придворные дамы должны носить колготки, посещая публичные мероприятия. Кейт Миддлтон носит модели с мягкими силиконовыми вставками, чтобы было удобнее долго стоять на каблуках.

Еще одна хитрость, которой пользуется принцесса Уэльская, – носить обувь на размер больше. Если Кейт тяжело ходить в туфлях, которые ей велики, она набивает носок подкладкой из ткани, которую затем можно легко вынуть.

Ранее «ФедералПресс» писал, какое обращение раздражает Кейт Миддлтон.

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