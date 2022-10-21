57-летняя супермодель показала лицо без макияжа и фотошопа

Супермодель 1990-х Паулина Поризкова показала, как выглядит без косметики и фильтров. «Честным» фото она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Паулина Поризкова опубликовала в личном блоге коллаж, состоящий из двух селфи: на первой фотографии 57-летняя супермодель предстала ненакрашенной, с патчами под глазами и собранными волосами; а на втором снимке — с ярким макияжем и укладкой. «Да, макияж имеет значение. Между Дженнифер Лопес и Бетти Уайт», — говорится в подписи к публикации.

В комментариях фанаты Паулины Поризковой отметили, что она в любом случае выглядит прекрасно. «Нет, не имеет, главное — ваша внутренняя красота», «Быть ненакрашенной — не значит быть некрасивой», «Нет никакой разницы, вы просто красивая женщина», «Красивая как с макияжем, так и без него», «Если честно, без косметики вы еще прелестнее», — писали интернет-пользователи.