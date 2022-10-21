Бывшая коллега Меган Маркл уличила ее во лжи

Несколько дней назад Меган Маркл решила вспомнить времена работы на телешоу Deal or No Deal. Там она была одной из многочисленных девушек с чемоданчиком в руках, внутри которого была написана сумма выигрыша участника. В своем авторском подкасте Archetypes Меган пожаловалась, что на съемках к ней относились как к пустышке, постоянно «объективировали» и «превращали в девушку легкого поведения». Якобы ее заставляли клеить ресницы, наносить автозагар и подкладывать специальные подушечки в бюстгальтер для дополнительного объема в зоне декольте. Одним словом, издевались!

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Вероятно, таким откровением Меган надеялась разжалобить публику. Но получила совершенно обратную реакцию. Народ начал смеяться над «нечеловеческими» испытаниями, через которые пришлось пройти Маркл на пути к славе. А большинство спросили: зачем вообще потребовалось идти на такую работу? Что ж, вопрос логичный. Но, как говорится, для популярности все средства хороши.

Теперь оказывается, что Меган вообще все придумала. Вчера на британском телевидении выступила бывшая коллега Маркл по Deal or No Deal — Патриция Кара. Она утверждает, что никаких «подушечек для нижнего белья» от девушек никто не требовал. «Очень жаль, что она так себя чувствовала, потому что у меня таких чувств никогда не возникало», — пояснила Патриция.