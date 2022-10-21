Показаны неопубликованные откровенные фото Шиффер и Мосс из 90-х

Неопубликованные ранее откровенные фотографии знаменитых супермоделей покажут на выставке в Париже. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На полароидных снимках, сделанных фотографом Эллен фон Унверт в 1990-х и 2000-х годах, запечатлены немецкая манекенщица Клаудия Шиффер, а также ее британские коллеги Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

На одном из них ныне 52-летняя Шиффер запечатлена в красном бюстгальтере и шляпе-цилиндре «Мисс Америка» на фоне бассейна, а на другом ныне 48-летняя Мосс в юности — в бикини на кровати. На третьем черно-белом кадре, который приводит издание, Шиффер и Кэмпбелл позируют в расстегнутых джинсовых жилетах на голое тело и спущенных брюках.

Известно, что после экспозиции в Париже фотографии отправятся в галерею Phillips в Лондоне.