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1 час назад

Самойлова ответила на вопрос о пятой беременности

Мослентаиещё 5

На вопрос подписчика о пятой беременности ответила блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По ее словам, они с мужем пока не планируют заводить еще одного ребенка.

Самойлова ответила на вопрос о пятой беременности
Фото: МослентаМослента

«Мы реально очень любим детей, правда. Но у нас их уже и так больше нормы. Нам пока надо с этой толпой разобраться», — заявила Самойлова.

Звездная пара воспитывает четверых детей — 11-летнюю Ариелу, семилетнюю Лею, пятилетнюю Майю и двухлетнего Давида.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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