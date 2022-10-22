Самойлова ответила на вопрос о пятой беременности

На вопрос подписчика о пятой беременности ответила блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По ее словам, они с мужем пока не планируют заводить еще одного ребенка.