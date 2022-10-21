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1 час назад

Бузова рассказала о нежелании спешить с переездом в новую квартиру

Lenta.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что не спешит переезжать в отремонтированную квартиру в Москве. О своем нежелании перебраться на новое место как можно скорее звезда рассказала в интервью изданию Prozvezd.

Бузова рассказала о нежелании спешить с переездом в новую квартиру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Несмотря на то, что жилье было куплено более двух лет назад и в нем был сделан дорогой ремонт, который превратил его в «уютное гнездышко», Бузова все еще не поселилась в нем. Звезда сообщила, что пока не думала о переезде, так как ей необходимо довести новую квартиру до идеального состояния.

«В данный момент навожу порядок в своей квартире. Мне нужно сейчас все довести до предела. Я — перфекционист, делаю квартиру для себя на всю жизнь. Туда вложено столько любви, каждый сантиметр мною выверен, протроган», — объяснила Бузова.

Певица добавила, что не торопится с переездом еще и потому, что от прошлого у нее остались неприятные воспоминания, и на этот раз она не хочет торопиться, а вместо этого желает спокойно и с удовольствием пройти этот этап. Кроме того, телеведущая отметила, что для перевоза вещей и обустройства на новом месте ей понадобится неделя, свободная от большого количества дел.

«Мне хочется ощутить весь кайф переезда. Я хочу, чтобы этот момент для меня был счастьем. У меня прошлый переезд был связан со стрессом, болью и совершенно не кайфовыми событиями. Сейчас я хочу сломать этот стереотип и таким образом проработать все свои прошлые проблемы, которые меня останавливают и тормозят», — призналась телеведущая.

В сентябре стало известно, что Бузова приобрела дом в Сочи. По данным KP.RU, трехэтажный дом в 280 квадратных метров находится в селе Монастырь на улице Партизанской. Опрошенные изданием эксперты предположили, что подобный объект не может стоить более 75 миллионов рублей, но, вероятнее всего, телеведущая заплатила за него около 35 миллионов.

Звёзды,Ольга Бузова,
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