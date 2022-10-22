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1 час назад

Джордж Клуни назвал "катастрофой" помолвку со своей супругой Амаль

Газета.Ruиещё 1

Актер Джордж Клуни рассказал о помолвке со своей супругой Амаль. Об этом сообщает Page Six. Джордж Клуни стал гостем пятничного выпуска ток-шоу Дрю Бэрримор на телеканале CBS.

Клуни назвал "катастрофой" помолвку со своей супругой Амаль
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время разговора со звездой фильма "Ангелы Чарли" актер вспомнил, как сделал предложение руки и сердца своей супруге Амаль.

"Это была катастрофа, я все спланировал, все спланировал", — признался он.

Джордж пригласил Амаль на романтический ужин к себе домой.

"Я положил кольцо в ящик стола, приготовил ужин. На тот момент мы встречались около шести месяцев", — рассказал он.

Затем, по словам актера, он попросил свою возлюбленную взять что-то из ящика, где находилось кольцо, пока на фоне играла песня его тети Розмари со словами "Почему бы мне не рискнуть, когда романтика проходит мимо".

"Она смотрит на это и говорит: "Э-э, там есть кольцо". Думает, будто кто-то оставил его много лет назад, а я тут на коленях", — вспомнил он с улыбкой.

Амаль не сразу поняла, что кольцо предназначалось ей, подумав, что его забыла одна из бывших подруг Джорджа.

Джордж и Амаль Клуни объявили о помолвке в апреле 2014 года, а спустя пять месяцев сыграли свадьбу в Венеции. В июне 2017-го у супругов родились двойняшки — дочь Элла и сын Александр.

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