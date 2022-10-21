Родион Газманов признался, что завидует творчеству своего отца

По словам Газманова-младшего, он завидует тому, как его отец "чувствует песни". Также его восхищает продуктивность Олега и его способность "сесть и написать" новую композицию.

"Я могу мучиться часа 4 без единой новой строчки. Могу за 15 минут написать песню от и до. Он так сильно от своего таланта не зависит. Он может своего Форнита и свою музу запрягать в том момент, когда ему нужно это сделать", - поделился музыкант.

Певец отметил, что никогда не обращался к отцу с просьбой написать ему хит. Однако Родион приходит за советом к нему, когда находился в творческом тупике. Газманов-младший добавил, что его отец тоже обращается к нему за замечаниями к песням. Родион также рассказал о своих мечтах. По его словам, он хочет собирать большие концертные площадки.