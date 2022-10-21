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1 час назад

Пользователи сети оценили формы Седоковой в прозрачном наряде

Мослента

Пользователи сети положительно отозвались о формах экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой в прозрачном наряде. Видеоролик с просьбой оценить ее внешность певица опубликовала в личном Telegram-канале.

Пользователи сети оценили формы Седоковой в прозрачном наряде
Фото: МослентаМослента

«Зацените меня в весе. Вы так меня захвалили, что я, возможно, передумаю еще худеть. Хотя куда мне еще... Нужно теперь работать над качеством», — написала Седокова. Она призналась, что уже около недели не испытывает тяги к ужинам.

«Не мне вам советовать, но с такими шикарными формами худеть даже грешно. Очень сексуально!» — поделился мнением один из фолловеров канала артистки. Многие юзеры его поддержали.

В другом посте Седокова рассказала, что главные секрет ее похудения — это сила воли и гормон дофамин. Позднее она раскрыла свои параметры — 65 килограммов при росте 172 сантиметра.

«Обычно я взвешиваюсь после тренировки, но сегодня решила не идти. После вчерашнего занятия вес был 64,7 килограмма», — объяснила она.

Ранее Седокова поделилась методами борьбы с неуверенностью в себе. По ее словам, все дело в принятии себя.

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