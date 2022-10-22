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53 минуты назад

Сябитова призвала женщин не скрывать истинный возраст

Мослента

Не скрывать свой истинный возраст призвала женщин в своем Telegram-канале известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова.

Сябитова призвала женщин не скрывать истинный возраст
Фото: МослентаМослента

«Я рада, что живу в то время, когда могу и стариться достойно, и выбирать то, что мне хочется. Я согласна с Ремарком в том, что женщина не подвластна старению, ведь она не предмет интерьера!» — заявила Сябитова.

По мнению телеведущей, женщина и старость — это слова антонимы, ничего общего не имеющие между собой. Она подчеркнула, что не боится своего истинного возраста, потому что его нет у женщин, которые молоды душой и сердцем. Страх женщин перед старостью Сябитова объяснила «родовой памятью».

«В старину, когда наступало это время, родные забывали ее имя и называли не иначе как "старуха", "бабка". С появлением внуков ей запрещалось рожать. Иметь детей, которые моложе внуков, было грешно, стыдно. Считалось, что старуха не может наравне со всеми работать, поэтому ей поручали дела полегче: сундуки перетрясти, люльку покачать, малышей к реке сводить», — рассказала сваха.

Она объяснила, что знает об этом из рассказов матери, заставшей такое отношение к женщинам в возрасте.

Звёзды,Роза Сябитова,
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