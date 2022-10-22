Сябитова призвала женщин не скрывать истинный возраст

«В старину, когда наступало это время, родные забывали ее имя и называли не иначе как "старуха", "бабка". С появлением внуков ей запрещалось рожать. Иметь детей, которые моложе внуков, было грешно, стыдно. Считалось, что старуха не может наравне со всеми работать, поэтому ей поручали дела полегче: сундуки перетрясти, люльку покачать, малышей к реке сводить», — рассказала сваха.