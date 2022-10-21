Звезда Comedy Woman рассказала о серьезной травме спины

Юмористка Елена Борщева призналась, что получила серьезную травму. Этим она поделилась в беседе с mk.ru.
Борщева рассказала, что повредила спину во время поездки на Кавказ.
"Съездила на джиппинг, теперь лечу у остеопата спину четвертый месяц", - сообщила артистка.
По словам актрисы, изначально она обратилась к массажисту, после чего ей стало только хуже. Тогда она пошла к остеопату. Специалист сообщил о воспалении и отметил, что лечение будет долгим.
На данный момент Борщева испытывает дискомфорт в спине при резких движениях. Юмористка добавила, что остеопат разрешил ей заниматься только скандинавской ходьбой и плаванием кролем.