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50 минут назад

58-летняя Лолита Милявская раскрыла способы выглядеть моложе своих лет

Lenta.ru

Эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что ей приходится «бороться» за сохранение здоровья и помогает ей в этом массаж. Способы выглядеть моложе своих лет она раскрыла журналисту «АиФ».

Милявская раскрыла способы выглядеть моложе своих лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

58-летняя артистка сообщила, что не дает себе спуску в повседневной жизни и работе, потому у нее нет особых причин бороться с возрастом. По ее словам, она всю жизнь абсолютно равнодушна к спорту. Из-за этого ей приходится регулярно посещать массажиста, чтобы он «вправлял ей позвоночник и вывихи на ногах», появляющиеся из-за специфики работы на сцене. Специалист неоднократно рекомендовал певице заняться физической активностью, чтобы укрепить мышечный каркас, но она всегда категорически отказывается.

Также Милявская борется за сохранение красоты при помощи работы. По ее признанию, на сцене, съемках или в студии она совершенно забывает о возрасте. Кроме того, она не посещает ночные заведения, не слушает громкую музыку и старается заботиться о голосовых связках. «Каждое напряжение подвергает голос стрессу, он не звучит на следующий день. Вот это единственное, что меня связывает с борьбой с возрастом. А все остальное меня мало интересует. Я никогда не придавала значения весу и возрасту. Мне почти 59 лет (исполнится 14 ноября — прим. «Ленты.ру»). Уже поздно», — подытожила певица.

Звёзды,Лолита Милявская,
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