Дженнифер Лоуренс в коротком платье показала фигуру после родов

Американская актриса Дженнифер Лоуренс показала фигуру после рождения ребенка, появившись на публике в откровенной одежде. Фотографии публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Папарацци запечатлели знаменитость на съемках фильма No Hard Feelings в Лос-Анджелесе, премьера которого запланирована на лето 2023 года. Телезвезда прошлась по улице в коротком платье кораллового цвета на бретелях, дополнив свой образ блестящими босоножками, чокером в тон наряда и серебряным кулоном в виде сердца.

При этом на размещенных кадрах видно, что стилисты уложили волосы Лоуренс волнами, а на лицо нанесли еле заметный макияж в нюдовых оттенках.