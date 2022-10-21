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2 часа назад

Дженнифер Лоуренс в коротком платье показала фигуру после родов

Lenta.ru

Американская актриса Дженнифер Лоуренс показала фигуру после рождения ребенка, появившись на публике в откровенной одежде. Фотографии публикует Daily Mail.

Дженнифер Лоуренс в коротком платье показала фигуру после родов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци запечатлели знаменитость на съемках фильма No Hard Feelings в Лос-Анджелесе, премьера которого запланирована на лето 2023 года. Телезвезда прошлась по улице в коротком платье кораллового цвета на бретелях, дополнив свой образ блестящими босоножками, чокером в тон наряда и серебряным кулоном в виде сердца.

При этом на размещенных кадрах видно, что стилисты уложили волосы Лоуренс волнами, а на лицо нанесли еле заметный макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что Лоуренс впервые стала матерью в феврале. Актриса родила сына Сая, которого назвала в честь послевоенного американского художника Сая Твомбли. Отцом ребенка является муж звезды арт-дилер Кук Марони. Пара поженилась осенью 2019 года, а в сентябре 2021 года появилась информация о том, что у супругов появится первенец.

Звёзды,Дженнифер Лоуренс,
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