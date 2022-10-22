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2 часа назад

Бритни Спирс снова станет матерью

Popcake.tv

Бритни Спирс (Britney Spears) и ее супруг весной сообщили публике о том, что звезда беременна. Однако через какое-то время они поделились печальной новостью и отметили, что их малыш скончался на ранних сроках.

Бритни Спирс снова станет матерью
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Судя по сообщениям западной прессы, парочка не оставляет надежды завести ребенка. Так, стало известно, что супруги летом проходили полный осмотр организма, а теперь ищут суррогатную мать, которая выносит им малыша.

Дело в том, что врачи посоветовали Бритни воздержаться от беременности в ближайшие годы.

Напомним, в прошлом году Спирс наконец-то освободилась от опеки своего отца и смогла начать жить самостоятельно. Она вышла замуж, а еще оборвала все контакты со своим родственником.

После новости о беременности Бритни была счастлива. Однако после потери малыша она впала в настоящую депрессию. Супруг явно решил вывести ее из такого состояния, поэтому они и занялись поиском женщины, которая осчастливит их. Сама Бритни Спирс пока не комментировала такие слухи, как и ее муж. Она наслажается браком.

Звёзды,Бритни Спирс,
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