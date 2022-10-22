Бритни Спирс снова станет матерью

Бритни Спирс (Britney Spears) и ее супруг весной сообщили публике о том, что звезда беременна. Однако через какое-то время они поделились печальной новостью и отметили, что их малыш скончался на ранних сроках.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Судя по сообщениям западной прессы, парочка не оставляет надежды завести ребенка. Так, стало известно, что супруги летом проходили полный осмотр организма, а теперь ищут суррогатную мать, которая выносит им малыша.

Дело в том, что врачи посоветовали Бритни воздержаться от беременности в ближайшие годы.

Напомним, в прошлом году Спирс наконец-то освободилась от опеки своего отца и смогла начать жить самостоятельно. Она вышла замуж, а еще оборвала все контакты со своим родственником.