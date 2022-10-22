«Это была катастрофа»: Джордж Клуни о своем предложении Амаль

Когда смотришь на эту прекрасную пару, кажется, что их брак — настоящая сказка. Но даже в сказке не все проходит гладко. Так, предложение руки и сердца было подпорчено настоящим конфузом. «Я все спланировал, но это была катастрофа, — признался Клуни в пятничном эпизоде «Шоу Дрю Бэрримор». — Положил кольцо в маленький ящик, приготовил ужин. На тот момент мы встречались всего шесть месяцев». Актер хотел попросить Амаль достать что-нибудь из ящика стола, где находилось кольцо, пока на фоне играла песня его тети Розмари Клуни со словами «Почему бы мне не рискнуть, когда романтика проходит мимо». Идельный план! Но не тут-то было: все пошло не так, когда Амаль наткнулась на кольцо и решила, что оно принадлежит… одной из бывших девушек Джорджа. «Она смотрит на все это и говорит: «Э-э, там есть кольцо». Думает, что его кто-то оставил много лет назад, а тут я на коленях», — вспоминал неловкую ситуацию актер. Будущая невеста даже успела поиздеваться над неожиданной находкой, но вскоре поняла намек, и тогда уже начались 20-минутные восклицания «Боже мой, Боже мой», после которых она сказала да. Пара связала себя узами брака через пять месяцев после хаотичного предложения. Их роскошное торжество прошло в кругу самых близких друзей в Италии и потом еще долго оставалось предметом бурных обсуждений.