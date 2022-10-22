Самбурская пообещала показать грудь в обмен за лайки

Популярная актриса опубликовала провокационные сториз (см. фото), где она прикрывает часть обнаженного тела рукой и предложила присылать ей «огоньки»
Настасья Самбурская известна своими провокациями. Она обожает нарушать правила и делать так, чтобы окружающие говорили только о ней. На этот раз актриса решила поднять охваты у себя в соцсетях и устроила необычный челендж.
Она опубликовала провокационное фото, где она прикрывает часть обнаженного тела рукой и предложила присылать ей «огоньки».
«Соберем пять тысяч, уберу руку», — пообещала она.
Также она этим фото призвала всех девушек носить колготки. Довольно ироничный совет, учитывая, что полупрозрачное одеяние, в котором она красуется на фото, как раз напоминает колготки в сетку. Дождемся ли продолжения провокационной серии?