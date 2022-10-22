Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Милохин показал, в каких условиях живет со своим другом

Popcake.tv

Даня Милохин принял участие в шоу «По хатам», в рамках которого Гурам Амарян ходит по домам звезд и показывает, как они живут. Даня снимает квартиру со своим другом Некоглаем. Амарян был в шоке от увиденного, особенно в комнате Некоглая.

Милохин показал, в каких условиях живет со своим другом
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Стоит отметить, что у Милохина в квартире все очень красиво, но разбросана грязная посуда, а еще стоит невообразимая вонь. По словам Амаряна, если бы люди чувствовали этот запах через камеру, они бы поплыли. Даня признался, что он не готовит себе еду, а просто заказывает ее, но он никогда не включал в этой квартире посудомойку и не мыл посуду.

Особенно Гурама впечатлила комната Некоглая. Он даже сказал, что «Даня приютил какого-то бомжа». Он показал, что на кровати блогера так грязно, что не хочется на нее ложиться даже в одежде. Сам Некоглай признался, что он «два раза кончал на одеяло».

Гурам был возмущен тем, что увидел и не понял, почему парни не могли прибраться перед тем, как пригласили его к себе, ведь они знали о готовящихся съемках.

Звёзды,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители