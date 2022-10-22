Милохин показал, в каких условиях живет со своим другом

Даня Милохин принял участие в шоу «По хатам», в рамках которого Гурам Амарян ходит по домам звезд и показывает, как они живут. Даня снимает квартиру со своим другом Некоглаем. Амарян был в шоке от увиденного, особенно в комнате Некоглая.

Стоит отметить, что у Милохина в квартире все очень красиво, но разбросана грязная посуда, а еще стоит невообразимая вонь. По словам Амаряна, если бы люди чувствовали этот запах через камеру, они бы поплыли. Даня признался, что он не готовит себе еду, а просто заказывает ее, но он никогда не включал в этой квартире посудомойку и не мыл посуду.

Особенно Гурама впечатлила комната Некоглая. Он даже сказал, что «Даня приютил какого-то бомжа». Он показал, что на кровати блогера так грязно, что не хочется на нее ложиться даже в одежде. Сам Некоглай признался, что он «два раза кончал на одеяло».