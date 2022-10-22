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2 часа назад

Алина Ланина станет мамой во второй раз

Слово и Делоиещё 2

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина рассказала, что ее семью ждет пополнение. Актриса станет мамой во второй раз.

Алина Ланина станет мамой во второй раз
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Вернувшаяся в соцсети Ланина спросила у своих поклонников, какие новости они хотят от нее слышать. Подписчики ответили, что можно начать с хороших.

«Хорошая, если честно, всего одна, но она крупненькая такая, мясистая», — поделилась Ланина со своими читателями.

Артистка объявила, что находится на 26-й неделе беременности. Чтобы подтвердить информацию, Ланина выложила видео, на котором позирует боком с выпирающим животом.

Подписчики пожелали актрисе легкой беременности и отметили ее цветущий вид. У звезды сериала «СашаТаня» два года назад родился первенец. Мальчика зовут Лев. Ланина не раскрывает информацию об отце мальчика.

Звёзды,Алина Ланина,
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