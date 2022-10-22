Алина Ланина станет мамой во второй раз

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина рассказала, что ее семью ждет пополнение. Актриса станет мамой во второй раз.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Вернувшаяся в соцсети Ланина спросила у своих поклонников, какие новости они хотят от нее слышать. Подписчики ответили, что можно начать с хороших.

«Хорошая, если честно, всего одна, но она крупненькая такая, мясистая», — поделилась Ланина со своими читателями.

Артистка объявила, что находится на 26-й неделе беременности. Чтобы подтвердить информацию, Ланина выложила видео, на котором позирует боком с выпирающим животом.