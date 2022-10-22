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2 часа назад

Бритни Спирс ищет суррогатную мать

Super.ru

Вспомните, как мы радовались новости о возможном пополнении в семье Бритни Спирс. Казалось бы, наконец-то в ее жизни началась белая полоса: она больше не зависит от отца, счастлива со своим 28-летним избранником и ожидает малыша. Однако через месяц после новости о беременности судьба сыграла с певицей злую шутку: у Бритни случился выкидыш.

Бритни Спирс ищет суррогатную мать
Фото: Super.ruSuper.ru

Но трудности закаляют: Спирс справилась с личной трагедией и не потеряла надежду. Теперь, спустя шесть месяцев, она ищет суррогатную мать, которой имплантируют эмбрион. По данным RadarOnline, звезда планировала выносить ребенка самостоятельно и проходила медицинское обследование, но врачи убедили ее, что лучше не рисковать, так как беременность может снова пройти негладко.

Если поиски суррогатной матери закончатся успехом, то это будет уже третий ребенок певицы. Напомним, что у нее есть два сына: 17-летний Шон и 16-летний Джейден, оба от танцора и модели Кевина Федерлайна. Подростки живут с отцом и не горят желанием общаться с матерью.

Звёзды,Бритни Спирс,
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