Бритни Спирс ищет суррогатную мать

Вспомните, как мы радовались новости о возможном пополнении в семье Бритни Спирс. Казалось бы, наконец-то в ее жизни началась белая полоса: она больше не зависит от отца, счастлива со своим 28-летним избранником и ожидает малыша. Однако через месяц после новости о беременности судьба сыграла с певицей злую шутку: у Бритни случился выкидыш.

Фото: Super.ru Super.ru

Но трудности закаляют: Спирс справилась с личной трагедией и не потеряла надежду. Теперь, спустя шесть месяцев, она ищет суррогатную мать, которой имплантируют эмбрион. По данным RadarOnline, звезда планировала выносить ребенка самостоятельно и проходила медицинское обследование, но врачи убедили ее, что лучше не рисковать, так как беременность может снова пройти негладко.