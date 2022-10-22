56-летняя Синди Кроуфорд опубликовала архивные фото в купальнике

Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала архивные фото в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

56-летняя Синди Кроуфорд выложила в личном блоге короткий видеоролик со слайд-шоу из ее фотографий многолетней давности авторства фотографа Санте Д'Орацио.

На одних снимках супермодель предстала в лифе на бретелях в горох и плавках с рюшами, а на других — в купальнике-бандо и бикини с цепями.

Наоми Кэмпбелл, Энди Макдауэлл, Пэрис Хилтон и другие звезды восхитились архивными снимками Синди Кроуфорд в комментариях.