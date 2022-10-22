56-летняя Синди Кроуфорд опубликовала архивные фото в купальнике

Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала архивные фото в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в социальных сетях.
56-летняя Синди Кроуфорд выложила в личном блоге короткий видеоролик со слайд-шоу из ее фотографий многолетней давности авторства фотографа Санте Д'Орацио.
На одних снимках супермодель предстала в лифе на бретелях в горох и плавках с рюшами, а на других — в купальнике-бандо и бикини с цепями.
Наоми Кэмпбелл, Энди Макдауэлл, Пэрис Хилтон и другие звезды восхитились архивными снимками Синди Кроуфорд в комментариях.
Присоединились к ним и поклонники супермодели. "Лучшая модель всех времен", "Самая красивая женщина в мире", "Я буду любить вас всегда", — писали интернет-пользователи. Многие отметили, что дочь Синди Кроуфорд, 21-летняя модель Кайя Гербер, похожа на свою маму в молодости.