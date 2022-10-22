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52 минуты назад

Кидман появилась на публике в мини-платье на одно плечо

Газета.Ru

Актриса Николь Кидман вышла в свет в коротком платье. Об этом сообщает WWD.

Кидман появилась на публике в мини-платье на одно плечо
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 20 октября, в Нэшвилле (штат Теннесси, США) состоялся светский ужин, организованный швейцарской часовой компанией Omega. Мероприятие посетили звезды, в том числе Николь Кидман. 55-летняя актриса появилась на публике в мини-платье на одно плечо из коллекции Christian Siriano Resort 2023. Расшитое пайетками платье с бантом дополнили бежевые туфли-лодочки Roger Vivier и атласный клатч насыщенного изумрудного цвета.

Николь Кидман является амбассадором бренда с 2005 года. «Было очень приятно поужинать с Omega в Нэшвилле. Бренд приглашал меня на свои мероприятия по всему миру, но нет ничего более особенного, чем встретиться в моем родном городе», — заявила актриса.

Звёзды,Николь Кидман,
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