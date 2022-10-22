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30 минут назад

Меган Маркл призналась, что завидовала Пэрис Хилтон

Мира Маркина

Герцогиня Сассекская извинилась перед Пэрис Хилтон за то, что относилась к ней предвзято из-за зависти. Об этом Меган Маркл рассказала в интервью изданию Variety.

Меган Маркл рассказала, что завидовала Пэрис Хилтон
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам герцогини, ей было тяжело готовиться к своему подкасту «Архетипы», когда героиней очередного выпуска должна была стать Хилтон. Маркл призналась, что предвзято относилась к актрисе, считая ее несколько глупой.

Что сломало Пэрис Хилтон еще в подростковом возрасте

В ходе интервью Маркл прониклась историей своей гостьи и поняла, что ее осуждение было связано с завистью. Герцогиня призналась, что в юности не считала себя красивой, из-за чего в ее голове сложился стереотип, что девушки, похожие на Хилтон, «не далекого ума».

Ранее Меган Маркл обвинили во лжи об отборе девушек для реалити-шоу.

Звёзды,Пэрис Хилтон,
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