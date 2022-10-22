Плетнева назвала самую безумную историю на сцене

Анна Плетнева, российская певица и солистка группы "Винтаж" рассказала об одном забавном случае, который произошел с ней на гастролях. Об этом она сообщила в интервью "Газете.ру".
Она отметила, что у нее есть много забавных историй, но только одна приходит первой в голову. По словам певицы, однажды она выступала в канун Нового года. В концертном зале была елка, которая казалась подозрительно неустойчивый.
В момент, когда Плетнева взяла высокую ноту, елка упала прямо на нее. Однако она не растерялась и продолжила петь припев песни "Плохая девочка".
Ранее сообщалось, что солистка группы "Моя Мишель" рассказала о безумствах.