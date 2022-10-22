Инсайдер поделился новыми подробностями развода Бундхен

Источники говорят, что отношения некогда идеальной пары становятся совсем из ряда вон на фоне предстоящего развода. Таблоид PageSix разузнал, что модель наняла самого лучшего адвоката по бракоразводным процессам во Флориде Тома Сассера, управляющего партнера юридической фирмы Sasser, Cestero & Roy. Он работал с целым рядом высокопоставленных клиентов, включая Тайгера Вудса в его громком разводе со шведской моделью Элин Нордегрен, после скандальных измен гольфиста. Новость о звездном адвокате подлила еще больше масла в огонь: «Между Томом и Жизель очень неприятные отношения из-за адвокатов. Они готовы к бою, — рассказал инсайдер. — Они не ссорятся из-за детей, оба хотят совместной опеки. Но им потребуется некоторое время, чтобы разделить их огромное богатство и недвижимость по всему миру». Что ж, советуем Тому не теряться и, последовав примеру Канье Уэста, призвать на помощь «чудо-женщину» Камиль Васкес.