Гоген Солнцев пожаловался на скандалы с женой

«Бесконечные претензии, скандалы… Я ее заблокировал, так она звонит мне с других номеров. Я женат на монстре, понимаете? Она меня добивает! Мой лечащий врач говорит: чтобы восстановление после такой серьезной операции шло быстрее, нужно не волноваться», — пожаловался Солнцев.