Врач рассказал, почему Басков внешне изменился

Бдительные поклонники Николая Баскова заметили, что певец набрал пару лишних килограммов. Диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, почему артист так сильно изменился внешне.
Арзамасцев отметил, что Басков мог поправиться из-за заболевания. Кроме того, не стоит забывать и о возрасте артиста. По словам диетолога, в 46 лет организм более склонен к накапливанию лишнего веса.
«Есть небольшая прибавка в весе. Особенно это видно по лицу. Здесь надо смотреть причину. Это может быть неудачный кадр, или появление какой-то проблемы, которая приводит к избыточному весу. Возраст тоже играет роль. Возрастные характеристики вполне могут являться нормой, поэтому, возможно, менять ничего не надо», — заявил специалист в беседе с «Экспресс газетой».
Также врач посоветовал певцу пройти комплексное обследование организма. Именно оно поможет выявить возможный недуг.