Врач рассказал, почему Басков внешне изменился

«Есть небольшая прибавка в весе. Особенно это видно по лицу. Здесь надо смотреть причину. Это может быть неудачный кадр, или появление какой-то проблемы, которая приводит к избыточному весу. Возраст тоже играет роль. Возрастные характеристики вполне могут являться нормой, поэтому, возможно, менять ничего не надо», — заявил специалист в беседе с «Экспресс газетой».