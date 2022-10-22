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2 часа назад

Врач Арзамасцев рассказал, почему Басков внешне изменился

Слово и Дело

Бдительные поклонники Николая Баскова заметили, что певец набрал пару лишних килограммов. Диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, почему артист так сильно изменился внешне.

Врач рассказал, почему Басков внешне изменился
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Арзамасцев отметил, что Басков мог поправиться из-за заболевания. Кроме того, не стоит забывать и о возрасте артиста. По словам диетолога, в 46 лет организм более склонен к накапливанию лишнего веса.

«Есть небольшая прибавка в весе. Особенно это видно по лицу. Здесь надо смотреть причину. Это может быть неудачный кадр, или появление какой-то проблемы, которая приводит к избыточному весу. Возраст тоже играет роль. Возрастные характеристики вполне могут являться нормой, поэтому, возможно, менять ничего не надо», — заявил специалист в беседе с «Экспресс газетой».

Также врач посоветовал певцу пройти комплексное обследование организма. Именно оно поможет выявить возможный недуг.

Звёзды,Николай Басков,
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