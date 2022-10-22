Максакова высказалась о романе Волочковой и Керимова

Оперная певица Мария Максакова высказала свое личное мнение о последствия романа между балериной Анастасией Волочковой и бизнесменом Сулейманом Керимовым. Бывшая прима ГАБТа по сей день рассказывает о своей непреходящей любви к миллиардеру, а у ее коллеги по сцене – свой взгляд.
По мнению Максаковой-младшей, отношения Керимова и Волочковой разрушила ревность мужчины. А дальше он якобы испортил жизнь и сломал карьеру бывшей возлюбленной.
«Он начал достаточно яркую кампанию против балерины, подкупая людей в Большом театре, - заявила Мария. - Теперь ей остается только рассаживаться в шпагат».
Далее Максакова заявила, что Волочкова якобы уже не может похвастать былой растяжкой. «Поэтому мозг в этот момент у нее вытекает, оставляя мокрые пятна», - заключила певица.
Между тем, совсем недавно Максакова демонстрировала куда более доброжелательное отношение к балерине. Она заявила, не упоминая Керимова, что Волочкова в юности была талантливой артисткой и красивой девушкой, и ей испортили жизнь те влиятельные мужчины, которые получили отказ.