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1 час назад

Максакова высказалась о романе Волочковой и Керимова

Суть событий

Оперная певица Мария Максакова высказала свое личное мнение о последствия романа между балериной Анастасией Волочковой и бизнесменом Сулейманом Керимовым. Бывшая прима ГАБТа по сей день рассказывает о своей непреходящей любви к миллиардеру, а у ее коллеги по сцене – свой взгляд.

Максакова высказалась о романе Волочковой и Керимова
Фото: Суть событийСуть событий

По мнению Максаковой-младшей, отношения Керимова и Волочковой разрушила ревность мужчины. А дальше он якобы испортил жизнь и сломал карьеру бывшей возлюбленной.

«Он начал достаточно яркую кампанию против балерины, подкупая людей в Большом театре, - заявила Мария. - Теперь ей остается только рассаживаться в шпагат».

Далее Максакова заявила, что Волочкова якобы уже не может похвастать былой растяжкой. «Поэтому мозг в этот момент у нее вытекает, оставляя мокрые пятна», - заключила певица.

Между тем, совсем недавно Максакова демонстрировала куда более доброжелательное отношение к балерине. Она заявила, не упоминая Керимова, что Волочкова в юности была талантливой артисткой и красивой девушкой, и ей испортили жизнь те влиятельные мужчины, которые получили отказ.

Звёзды,Мария Максакова-Игенбергс,Сулейман Керимов,
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