Лену Катину заподозрили в интересном положении

Солистка группы «Тату» Лена Катина готовится стать матерью. Слухи об интересном положении певицы появились после последнего выхода девушки на публику.
Накануне 38-летняя артистка появилась на светском мероприятии вместе с супругом миллионером Дмитрием Спиридоновым.
Девушка была одета в черные кожаные брюки и обтягивающий серый свитер, который подчеркивал ее округлившийся живот.
Правда, никаких комментариев по поводу возможной беременности девушка давать не стала, хотя поклонники уверены, что недавний широкий жест супруга Катиной все объяснил без слов.