Лену Катину заподозрили в интересном положении

Солистка группы «Тату» Лена Катина готовится стать матерью. Слухи об интересном положении певицы появились после последнего выхода девушки на публику.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Накануне 38-летняя артистка появилась на светском мероприятии вместе с супругом миллионером Дмитрием Спиридоновым.

Девушка была одета в черные кожаные брюки и обтягивающий серый свитер, который подчеркивал ее округлившийся живот.