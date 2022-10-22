Родион Газманов раскрыл причину разрыва с Юлией Началовой

Сын знаменитого певца Олега Газманова Родион Газманов, получивший известность после исполнения вместе с отцом композиции «Динозаврики», рассказал о причине прекращения отношений с певицей Юлией Началовой.
Газманов-младший и Началова несколько раз исполнили в дуэте романтическую композицию «Мечта». Однако на этом сотрудничество звезд прекратилось. Наследник певца рассказал, почему все сложилось именно так.
«А вы сможете вспомнить хоть один дуэт, который не был бы задуман таким с самого начала и продержался достаточно долго? Таких нет. У нас с Юлией были хорошие, дружеские отношения — наверное, как у всех артистов, которые из-за гастролей не знают, когда встретятся в следующий раз, через два дня или через два года. Да, мы с ней спели песню, она получилась хорошей, мы что-то дали друг другу во время сотрудничества — и пошли развиваться дальше», — процитировали артиста «АиФ».
Недавно артист дал интервью журналистке Алене Жигаловой. 41-летний Родион Газманов рассказал, что на его жизнь очень сильно повлиял развод родителей.