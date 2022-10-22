Родион Газманов раскрыл причину разрыва с Юлией Началовой

«А вы сможете вспомнить хоть один дуэт, который не был бы задуман таким с самого начала и продержался достаточно долго? Таких нет. У нас с Юлией были хорошие, дружеские отношения — наверное, как у всех артистов, которые из-за гастролей не знают, когда встретятся в следующий раз, через два дня или через два года. Да, мы с ней спели песню, она получилась хорошей, мы что-то дали друг другу во время сотрудничества — и пошли развиваться дальше», — процитировали артиста «АиФ».