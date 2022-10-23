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58 минут назад

Татуированный сын Елены Яковлевой объяснил изменения внешности болезнями и диетой

Суть событий

Бодибилдер и музыкант Денис Шальных ответил на один из вопросов своих подписчиков. Кое-кто заметил, что на теле сына актрисы Елены Яковлевой появились странные неестественные неровности. Молодой мужчина дал ответ, представляющий широкое поле для спекуляций.

Сын Яковлевой объяснил свою внешность болезнями и диетой
Фото: Суть событийСуть событий

Денис объяснил данный «эффект» издержками диеты и проблемами со здоровьем.

«Третья неделя рисовых мероприятий вместе с болезнями и другими обстоятельствами, - написал он. - И собственно 115-116 кг. Что? Как? Зачем? Вообще не волнует. Мне норм».

Какие именно недуги имеются в виду, Шальных не уточнил.

Сыну звезды фильмов «Интердевочка», «Каменская» скоро исполнится тридцать лет. Два года назад он начал сводить татуировки и многие люди сделали поспешные выводы о том, что Денис решил избавиться от наколок. Судя по дальнейшим действиям Шальных, мужчина просто решил расчистить место для новых тату.

Звёзды,Денис Шальных,Елена Яковлева,
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