Сын Яковлевой объяснил свою внешность болезнями и диетой

Бодибилдер и музыкант Денис Шальных ответил на один из вопросов своих подписчиков. Кое-кто заметил, что на теле сына актрисы Елены Яковлевой появились странные неестественные неровности. Молодой мужчина дал ответ, представляющий широкое поле для спекуляций.

«Третья неделя рисовых мероприятий вместе с болезнями и другими обстоятельствами, - написал он. - И собственно 115-116 кг. Что? Как? Зачем? Вообще не волнует. Мне норм».

Сыну звезды фильмов «Интердевочка», «Каменская» скоро исполнится тридцать лет. Два года назад он начал сводить татуировки и многие люди сделали поспешные выводы о том, что Денис решил избавиться от наколок. Судя по дальнейшим действиям Шальных, мужчина просто решил расчистить место для новых тату.