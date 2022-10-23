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45 минут назад

Известная певица сравнила москвичей советского времени с нынешними

Мослента

Москвичей советского времени с нынешними сравнила звезда 1990-х, исполнительница хита «Алмаз», певица Алиса Мон. Ее процитировал «Москвич Mag».

Известная певица сравнила советских москвичей с нынешними
Фото: МослентаМослента

«В советское время коренные жители столицы не любили нас, "понаехавших". Теперь такого не наблюдается. И спесь, и пафос — все исчезло. И это правильно», — отметила известная уроженка Сибири, много лет проживающая в столице.

В отличие от жителей других городов, по мнению Мон, москвичи более адаптированы к суете.

«Люди они динамичные и выносливые к расстояниям, которые многим приходится преодолевать в течение дня. Для них это в порядке вещей», — заявила звезда 90-х.

Ранее главное отличие москвичей от жителей других городов назвали участницы популярного в России и Америке музыкального дуэта «Сестры Зайцевы» Татьяна и Елена Зайцевы. Артистки считают, что москвичи постоянно торопятся.

Звёзды,Елена Зайцева,
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