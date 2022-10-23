Тодоренко чуть не задушил шарф на съемках шоу

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала об опасной ситуации, приключившейся с ней во время съемок шоу «Ледниковый период». По словам артистки, во время последнего выступления она чуть не удушила себя шарфом.
В новом сезоне Тодоренко встала в пару с фигуристом Александром Энбертом. В очередном выпуске передачи судьи оценили их прокат на 11,84 балла, а тренер Елена Чайковская указала ведущей на отсутствие прогресса.
В ответ звезда «Орла и решки» заявила, что причиной неудачного выступления был шарф.
«Если вы могли заметить, то у нас был третий герой номера. Это шарф, он жил своей жизнью. Поэтому я Саше сказала: "Прости, но как смогла". Он наматывался вот так, когда делали поддержку, в какой-то момент душил, я даже поплакала, потому что было больно», — объяснила она.
При этом Чайковская высоко оценила навыки блогера Дани Милохина, катающегося в паре с Евгенией Медведевой. Звезда TikTok поразил зрителей и судей высокими поддержками и прыжками.