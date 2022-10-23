Тодоренко чуть не задушил шарф на съемках шоу

«Если вы могли заметить, то у нас был третий герой номера. Это шарф, он жил своей жизнью. Поэтому я Саше сказала: "Прости, но как смогла". Он наматывался вот так, когда делали поддержку, в какой-то момент душил, я даже поплакала, потому что было больно», — объяснила она.