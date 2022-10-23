Лолита рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Лолита Милявская в беседе с сайтом aif.ru призналась, что за свое здоровье ей приходится «бороться».

Фото: Мир24 Мир24

По ее словам, ее массажисту приходится иногда вправлять ей позвоночник или «вывихи на ногах». Специалист регулярно предлагает артистке ходить в спортзал, чтобы подправить здоровье, но она наотрез отказывается.

Лолита отметила, что старается заботиться о голосе. Например, она не посещает ночные заведения и не слушает громкую музыку, чтобы сберечь связки.

«Каждое напряжение подвергает голос стрессу, он не звучит на следующий день. Вот это единственное, что меня связывает с борьбой с возрастом. А все остальное меня мало интересует», – заявила Лолита.

59-летняя певица отметила, что никогда не придавала значения возрасту и весу.