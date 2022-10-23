Родившую близнецов Ефременкову могли выписать с одним ребенком

Это спровоцировало ряд проблем: дети должны были дольше оставаться под наблюдением врачей, их приходилось кормить через зонд. Ухаживать за ними Юле было невероятно страшно. Вес одного из малышей едва достигал 1800 граммов. Когда девушка только родила, она не знала, будет ли у неё возможность, выписаться из родильного дома сразу с двумя детишками. Вполне возможно, что одному малышу потребовалось бы больше медицинского ухода, ведь в обычную палату вместе с мамой и братиком его перевели не сразу.