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1 час назад

Родившую близнецов Ефременкову могли выписать с одним ребенком

Popcake.tv

Ровно месяц назад звезда телепроекта «Дом-2»Юлия Ефременкова стала мамой. Ключевое событие в жизни молодой девушки было омрачено тем фактом, что её замечательные малыши родились недоношенными.

Родившую близнецов Ефременкову могли выписать с одним ребенком
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Это спровоцировало ряд проблем: дети должны были дольше оставаться под наблюдением врачей, их приходилось кормить через зонд. Ухаживать за ними Юле было невероятно страшно. Вес одного из малышей едва достигал 1800 граммов. Когда девушка только родила, она не знала, будет ли у неё возможность, выписаться из родильного дома сразу с двумя детишками. Вполне возможно, что одному малышу потребовалось бы больше медицинского ухода, ведь в обычную палату вместе с мамой и братиком его перевели не сразу.

«Очень хочу выписаться с двумя детьми одновременно, а не так: сначала с одним ребенком, потом — с другим. Психологически не представляю этого. По поводу прививок — мои дети недоношенные, никто их вакцинировать пока не будет», — говорила участница популярного телешоу.

На последней публикации в личном блоге счастливая Юлия выходит из роддома, неся одного сына на руках. Некоторые пользователи сети начали испуганно спрашивать, где же второй ребёнок, но позже заметили, что второго наследника несёт счастливый Мондезир, идущий позади. Пожелаем молодой семье здоровья!

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