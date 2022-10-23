Восстанавливающийся после пластики Солнцев пожаловался на издевательства жены

«А после к ней подключилась дочка — моя супруга Полина. Она ежедневно звонит мне по тридцать раз на дню и изводит меня. Требует денег: якобы ей не на что содержать детей! Я у нее спрашиваю: "А как ты жила до меня? Тоже у мужиков деньги клянчила? Может, пора на работу устроиться?» — посетовал Гоген Солнцев.