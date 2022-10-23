Восстанавливающийся после пластики Солнцев пожаловался на издевательства жены

Скандальный блогер Гоген Солнцев сделал пластическую операцию по подтяжке лица. Теперь ему не дает покоя нынешняя супруга Полина.
Изначально Гоген Солнцев хотел сохранить в секрете проведение операции, но об этом узнала его бывшая жена Екатерина Терешкович. Женщина запустила слух, что блогер якобы сменил пол. После к ней подключилась ее дочь Полина.
«А после к ней подключилась дочка — моя супруга Полина. Она ежедневно звонит мне по тридцать раз на дню и изводит меня. Требует денег: якобы ей не на что содержать детей! Я у нее спрашиваю: "А как ты жила до меня? Тоже у мужиков деньги клянчила? Может, пора на работу устроиться?» — посетовал Гоген Солнцев.
Блогер сравнил супругу с монстром, так как даже после блокировки она продолжает донимать его звонками. Теперь Гоген Солнцев ждет восстановления, чтобы отомстить Терешкович и устроить им «счастливую жизнь».