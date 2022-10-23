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1 час назад

Восстанавливающийся после пластики Солнцев пожаловался на издевательства жены

Слово и Дело

Скандальный блогер Гоген Солнцев сделал пластическую операцию по подтяжке лица. Теперь ему не дает покоя нынешняя супруга Полина.

Восстанавливающийся после пластики Солнцев пожаловался на издевательства жены
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Изначально Гоген Солнцев хотел сохранить в секрете проведение операции, но об этом узнала его бывшая жена Екатерина Терешкович. Женщина запустила слух, что блогер якобы сменил пол. После к ней подключилась ее дочь Полина.

«А после к ней подключилась дочка — моя супруга Полина. Она ежедневно звонит мне по тридцать раз на дню и изводит меня. Требует денег: якобы ей не на что содержать детей! Я у нее спрашиваю: "А как ты жила до меня? Тоже у мужиков деньги клянчила? Может, пора на работу устроиться?» — посетовал Гоген Солнцев.

Блогер сравнил супругу с монстром, так как даже после блокировки она продолжает донимать его звонками. Теперь Гоген Солнцев ждет восстановления, чтобы отомстить Терешкович и устроить им «счастливую жизнь».

Звёзды,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,
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