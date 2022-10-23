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51 минуту назад

Экс-участницу группы «Блестящие» Орлову ограбили в центре Милана

runews24.ru

Певица Ольга Орлова вместе с мужем уехала на несколько дней в Италию. Артистка рассказала о неприятностях, настигнувших туристов в пути.

Орлову ограбили в центре Милана
Фото: runews24.rurunews24.ru

Орлова рассказала, что на ее месте в самолете, в бизнес-классе, оказалась сломана спинка. Стюардесса отказалась пересаживать певицу, несмотря на наличие свободных мест. В итоге Орлова написала жалобу.

Уже при заселении в отель пару поселили в номер с видом на парковку и сломанной сантехникой. А во время прогулки у певицы украли все наличные деньги из сумки.

Также при пересадке в аэропорту Баку у пары пропали чемоданы. Однако Ольга Орлова не стала унывать. Вместе с супругом она провела отличный день в столице Азербайджана, насладившись местными видами и гостеприимством.

Звёзды,Ольга Орлова,
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