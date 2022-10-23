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2 часа назад

Гоген Солнцев опубликовал совместное фото с девушкой

Мослента

Совместное фото с девушкой Мари опубликовал шоумен Гоген Солнцев в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Личность незнакомки заинтересовала пользователей сети.

Гоген Солнцев опубликовал совместное фото с девушкой
Фото: МослентаМослента

На опубликованном кадре подруга шоумена целует его в щеку.

«Мари единственная приехала на выписку. Подарила цветочки. Спасибо, моя сладкая. Теперь направляюсь на реабилитацию», — подписал снимок Солнцев.

Подписчики шоумена задались вопросом, где находится его супруга Полина. «А почему же жена не приехала?», «Кто такая Мари?» — спросили фолловеры. Кто-то обвинил Солнцева в измене жене. «Наверное, Гоген всех уже достал, никто не приехал встретить», — предположили в комментариях.

Ранее Солнцев пожаловался на скандалы с женой. По его словам, супруга нервирует его после сложной пластической операции и не дает ему восстановиться. Шоумен отметил, что к конфликту подключилась мать Полины, бывшая жена Солнцева Екатерина Терешкович.

Звёзды,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,
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