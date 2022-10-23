Нелетная погода испортила вечеринку Ким Кардашьян

Планы Ким Кардашьян отпраздновать 42-летие вечеринкой в клубе в Лас-Вегасе и походом на концерт певца Ашера сорвались из-за нелетной погоды в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.
Частный самолет, зафрахтованный ее сводной сестрой Кайли Дженнер, не смог вылететь из Лос-Анджелеса из-за неблагоприятных погодных условий. Судя по сториз, выложенных Ким Кардашьян в Instagram, она с гостями намеревалась вылететь в Лас-Вегас, чтобы отметить день рождения в клубе Carbon, после чего отправиться на концерт Ашера.
Звезда опубликовала видео, на котором она с компанией садится в украшенный праздничными декорациями самолет в серебристом бюстье, леггинсах на низкой посадке и в ожерелье с крестом. Однако менее чем через час в соцсети появилось видео, по которому очевидно, что празднующие никуда не вылетели из-за плохой погоды.
В итоге вечеринка продолжилась в ресторане In-N-Out burger, для которого Ким Кардашьян пришлось дополнить свой открытый наряд прикрывающим плечи и грудь боа. Вслед за тем гости именинницы, день рождения которой приходится на 21 октября, пересели в праздничный автобус, где продолжили пить шоты с желе, с которых начали еще в самолете.