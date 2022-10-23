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2 часа назад

София Ротару почтила память скоропостижно ушедшего мужа

Слово и Делоиещё 1

Певица София Ротару вспомнила своего скоропостижно скончавшегося мужа в годовщину его смерти. Супруг умер 20 лет назад от инсульта в возрасте 60 лет.

София Ротару почтила память скоропостижно ушедшего мужа
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Украинская исполнительница до сих пор не может смириться с утратой, ведь в браке с Анатолием Евдокименко она прожила 30 лет. Он был руководителем и основателем знаменитого в советское время ансамбля «Червона рута». Ротару являлась вокалисткой музыкального коллектива.

В день смерти Евдокименко она побывала на могиле супруга на Байковом кладбище в Киеве. Снимок у памятника Ротару выложила в своем микроблоге. Артистка стоит боком у монумента из темного камня.

Исполнительница сопроводила фотографию надписью «20 лет…» и эмодзи, обозначающим разбитое сердце.

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